Meer meldingen van agressie tegen NS’ers

De Nederlandse Spoorwegen hebben het afgelopen jaar meer meldingen gekregen van personeel dat agressief werd benaderd door klanten. In 2016 werden 690 meldingen geregistreerd van bijvoorbeeld duwen of trekken, een jaar eerder waren dat er 642.

Wel waren er minder incidenten waarbij medewerkers van de NS letstel opliepen. In 2015 gebeurde dat 211 keer, in 2016 werden 188 van dit soort incidenten gemeld, blijkt uit de dinsdag gepresenteerde jaarcijfers. ,,Of het om geduw, gescheld of letsel gaat: ieder incident is er één te veel’’, is de boodschap van het vervoersbedrijf.

Volgens de jaarcijfers kwamen treinreizigers iets vaker op tijd op hun bestemming aan: de punctualiteit van de NS-treinen ging van 91 procent naar 91,3 procent. Het klantoordeel steeg mee en ging van van 74 naar 77 procent. Alleen op de hogesnelheidslijn (HSL) blijven de prestaties achter. NS voldeed daar op punten als stiptheid niet aan de minimumeisen die zijn afgesproken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Staatssecretaris Sharon Dijksma meldde eind 2016 dat de vertragingen op de hogesnelheidslijn de laatste maanden waren afgenomen en dat het de goede kant opging. Maar ook zij zag nog ruimte voor verbetering.