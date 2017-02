NS-topman wil extra geld voor bereikbaarheid

NS-topman Roger van Boxtel wil dat er meer geld wordt uitgetrokken om stedelijke gebieden op termijn goed bereikbaar te houden via de weg en het spoor. Volgens Van Boxtel is daarvoor jaarlijks 1 miljard euro extra nodig.

De Randstad en de regio’s rond Nijmegen, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Maastricht hebben sneller vervoer nodig, stelt de president-directeur van NS. Hij wil kunnen concurreren met gebieden als Londen en Parijs, waar miljarden in mobiliteit worden geïnvesteerd. ,,Op de weg lopen we helemaal vast, soms ook op het spoor. Je wilt daarbij straks niet hopeloos achterlopen in bereikbaarheid. Daarvoor is echt die 1 miljard euro nodig.’’

Van Boxtel vraagt met zijn oproep aandacht van politiek Den Haag voor mobiliteit. Het is zaak dat we niet in slaap sukkelen maar letterlijk in beweging blijven, stelt hij. ,,We moeten slimmer kijken waar we woonwijken of bedrijfsterreinen maken, hoe goed die bereikbaar moeten zijn en of dat dan moet met auto, trein of met een metroachtige verbinding. Die vragen zijn we nu met elkaar aan het uitzoeken en daar zal heel veel extra geld voor nodig zijn.’’