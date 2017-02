Verkiezingsagenda Henk Krol uitgedund

De agenda van 50PLUS-lijsttrekker Henk Krol is voor de rest van de verkiezingscampagne uitgedund. Het schema is in overleg met Krol aangepast, aldus 50PLUS-voorzitter Jan Nagel dinsdagmiddag.

Krol kwam tijdens de campagne een paar keer niet goed uit de verf. Bij tv-programma Pauw en Jinek haalde hij bijvoorbeeld de WAO en de AOW door elkaar. Ook ging hij in tegen de lijn van de partij. Zo sloot hij niet uit dat de AOW niet steeds met de lonen kan stijgen, mocht die weer teruggaan tot 65 jaar. Een welvaartsvast staatspensioen is echter hoofdzaak voor de partij.

Nagel benadrukt dat Krol als enig Kamerlid van 50PLUS heel veel in zijn eentje moet doen: ,,Dan heb je af en toe een minder goede dag.” De nummer 2 op de lijst, Léonie Sazias, is uitgevallen na een operatie.

Volgens Nagel blijft de partij achter Krol staan: ,,We zijn absoluut eensgezind. Er is grote bewondering voor Henk.”