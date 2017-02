Weer veroordeelde Facebookmoord vrij

De rechtbank Gelderland heeft dinsdag ook een tweede betrokkene bij de Facebookmoord in Arnhem in januari 2012 onder voorwaarden op vrije voeten gesteld.

Verdere behandeling in jeugddetentie is voor de 21-jarige Polly W. uit Arnhem niet langer noodzakelijk, aldus de rechtbank. De jeugd-tbs heeft volgens de rechtbank een positief effect gehad op de vrouw. Ook de officier van justitie vond verdere gevangenhouding niet meer nodig. Wel moet zij aan een uitgebreide reeks voorwaarden voldoen, waaronder een locatieverbod voor Arnhem en een verbod op contact met haar twee mededaders.

De vrouw was samen met twee tieners betrokken bij de moord op Joyce Hau, die op 14 januari 2012 werd neergestoken in de deuropening van haar ouderlijk woning in Arnhem. Haar vader raakte daarbij gewond. Aanleiding waren vermeende berichten van het slachtoffer die op Facebook zou hebben geroddeld over Polly’s avonturen met jongens.

De drie tieners werden veroordeeld tot jeugd-tbs. Twee weken geleden is al een 22-jarige Rotterdammer vrijgelaten. De jeugd-tbs van de derde betrokkene, die nu negentien jaar is, is verlengd.