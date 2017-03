5000 man willen naar Klaver in Amsterdam

Volgens GroenLinks hebben 5000 mensen laten weten volgende week donderdag naar de laatste verkiezingsbijeenkomst met lijsttrekker Jesse Klaver in de AFAS-hal in Amsterdam te komen. Het is het slotstuk van een reeks zogenoemde Meetups van Klaver met partijgenoten en sympathisanten.

Campagneleider Wijnand Duyvendak van GroenLinks spreekt woensdag van ,,de grootste partijpolitieke bijeenkomst in jaren”. Eerdere Meetups werden ook druk bezocht. Zo kwamen er in Nijmegen meer dan duizend mensen op af en in Utrecht tweeduizend.

De partij heeft de afgelopen maanden al meer dan 200.000 euro ingezameld. In de peilingen staat de partij op vijftien tot twintig zetels. Op dit moment heeft GroenLinks vier zetels in de Tweede Kamer.