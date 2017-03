Arib: methodes DENK tasten aanzien Kamer aan

De manier waarop Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk van DENK in de Tweede Kamer te werk gaan ,,tast het aanzien van de Kamer aan”. Dat zei Kamervoorzitter Khadija Arib woensdag in het radioprogramma Dit is de Dag.

Volgens de nummer twee van de PvdA worden collega’s in de Kamer door het tweetal ,,verketterd” en worden uitspraken gemanipuleerd. ,,Dat is voor onze parlementaire democratie, voor onze parlementaire geschiedenis ongekend.”

Kuzu en Öztürk hebben op sociale media verscheidene keren het stemgedrag van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse Kamerleden onder de aandacht gebracht. Daarbij werden foto’s van de Kamerleden getoond. Deze Kamerleden zouden hun achtergrond verloochenen, aldus Kuzu en Öztürk.

Ook bekritiseerde Arib uitspraken van Kuzu dat artsen bij allochtone ouderen eerder de stekker eruit trekken dan bij mensen zonder een migrantenachtergrond. Ze noemde deze bewering ,,onethisch”. Dit soort uitspraken zijn ,,slecht voor het imago van het parlement”.