Asscher: besluit Tichelaar verstandig

PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher vindt het besluit van de commissaris van de Koning in Drenthe Jacques Tichelaar (PvdA) om af te treden ,,verstandig”. Asscher liet dat via een woordvoerder weten.

Verder wilde Asscher niets over de kwestie-Tichelaar kwijt. Tichelaar maakte woensdagavond bekend dat hij opstapt als commisaris van de Koning. Hij meent dat hij niet voldoende vertrouwen meer heeft nadat ophef was ontstaan over zijn dubieuze rol bij een klus die door de provincie werd gegund aan zijn schoonzus.