Griepepidemie neemt langzaam af

De griepepidemie in Nederland neemt af, maar is nog steeds niet voorbij. De afgelopen week gingen 62 mensen per 100.000 inwoners naar de huisarts met griepachtige verschijnselen. Dat blijkt woensdag uit de wekelijkse rapportage van het onderzoeksinstituut Nivel.

De week ervoor waren dat nog 85 per 100.000 mensen. De grens om griep een epidemie te noemen is als twee weken achter elkaar 51 per 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts gaan.

De huidige epidemie duurt al dertien weken, terwijl een een epidemie gemiddeld acht weken duurt.

De laatste week van februari kwamen vooral jonge kinderen tot vier jaar en ouderen naar de huisarts, aldus Nivel.