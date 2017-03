NAM overziet gevolgen vonnis nog niet

De NAM reageert woensdag nog niet inhoudelijk op het vonnis van de rechtbank in Assen, die heeft bepaald dat het bedrijf ook aansprakelijk is voor immateriële schade door de gaswinning in Groningen.

Het bedrijf heeft kennisgenomen van de uitspraak. Manager van het aardbevingenteam van de NAM Thijs Jurgens gaf wel aan dat hij zich afvraagt waar zo’n claim voor vergoeding van immateriële schade dan aan moet voldoen.

,,We zoeken duidelijkheid, gaan de uitspraak bestuderen en kijken dan wat we gaan doen”, aldus Jurgens.