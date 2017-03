Opnamestop UMCG opgeheven

De gedeeltelijke opnamestop van nieuwe patiënten bij het Groningse universiteitsziekenhuis UMCG is opgeheven. De de uitbraak van de besmettelijke VRE-darmbacterie is onder controle, heeft een woordvoerder van het ziekenhuis woensdag gezegd.

Er liggen nu nog vier patiënten besmet met de bacterie in het UMCG. Die vormen volgens de woordvoerder geen gevaar meer voor andere mensen die zijn opgenomen.

De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar verhoogt het risico op infecties bij ernstig zieke patiënten met bijvoorbeeld long- of hartproblemen. In het ernstigste geval kunnen de infecties tot de dood leiden.

De VRE-bacterie (vancomycine-resistente enterokok) werd zes weken geleden voor het eerst geconstateerd op een afdeling, waarna ze zich verspreidde over het ziekenhuis. Tijdens de piek waren meer dan veertig mensen geïnfecteerd.