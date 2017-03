Politiebureau ontruimd om granaten

Het politiebureau in Hoensbroek (Limburg) is woensdagmiddag ontruimd omdat iemand zich met twee gevonden handgranaten bij de balie had gemeld. Het eerste vermoeden van de politie is dat het gaat om materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, maar onderzoek moet nog uitwijzen of dat echt zo is.

De handgranaten doken op toen iemand in een woning aan het opruimen was, vertelde een woordvoerder van de politie. ,,We gaan ervan uit dat degene die ze kwam brengen te goeder trouw is.” Toch is de politie niet zo blij met de gang van zaken. Als mensen oorlogstuig vinden, kunnen ze dat beter laten liggen en de hulpdiensten bellen. ,,Ga het vooral niet zelf vervoeren, dan breng je jezelf in gevaar.”

Medewerkers van de politie in Hoensbroek maakten zo’n anderhalf jaar terug iets vergelijkbaars mee. Ook toen werd het bureau ontruimd omdat iemand granaten was komen brengen. Die bleken uit de oorlog te stammen.