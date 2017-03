Provincie Drenthe praat over Tichelaar

Provinciale Staten van Drenthe buigen zich woensdagmiddag over de ‘familie-affaire’ van commissaris van de Koning Jacques Tichelaar. Het debat in het Provinciehuis gaat over het bedrijf van Tichelaars schoonzus, dat hij aandroeg voor een opdracht voor de renovatie van het monumentale Huize Tetrode in Assen.

Tichelaar zou met zijn bemoeienis de provinciale integriteitsregels hebben geschonden. De commissaris sprak na de eerste berichten afgelopen zaterdag tegen dat hij iets had misdaan, maar dinsdag gaf hij in een brief aan Provinciale Staten toe dat hij het bedrijf van zijn schoonzus Karin Klinkenberg had aangedragen.

De PvdA’er is sinds 2009 commissaris in Drenthe. Hij werd in 2013 al op de vingers getikt voor een andere zaak. Tichelaar had toen bemiddeld in een conflict tussen de gemeente Coevorden en een horeca-ondernemer, die zijn zwager was.