Tichelaar door het stof om positie te redden

Commissaris van de Koning in Drenthe Jacques Tichelaar heeft woensdag tijdens een spoeddebat in Provinciale Staten zijn excuses aangeboden voor zijn rol rond een omstreden opdracht aan zijn schoonzus. ,,Ik bied mijn nederige excuses dubbel en dwars aan. Ik had nooit de naam van het bedrijf van mijn schoonzus moeten noemen, ook al was het bedoeld als voorbeeld en suggestie. Het was onhandig en stom.”

Tichelaar probeert met de excuses zijn baan als commissaris te redden. ,,Ik ben aangeslagen maar niet verslagen”, zei hij in een emotioneel betoog. ,,Ik wil leren van mijn fouten en me inzetten voor vertrouwen maar dat kost tijd”, zo vroeg hij om steun.