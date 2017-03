181 miljoen voor vrouwenfonds Ploumen

Op de She Decides-conferentie in Brussel is donderdag 181 miljoen euro steun toegezegd voor toegang voor vrouwen in ontwikkelingslanden tot geboorte- en gezinsplanning, zo werd na afloop bekendgemaakt. Het ruim een maand oude initiatief van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen is daarmee zeer succesvol te noemen.

De financiële steun moet het gat dichten dat ontstaat door het wegvallen van omgerekend zo’n 550 miljoen euro aan Amerikaanse bijdragen. Vrouwen in arme landen dreigen daardoor verstoken te blijven van seksuele voorlichting, anticonceptie, kraamhulp en veilige abortus.

Ruim vijftig landen uit alle windstreken waren donderdag aanwezig bij de conferentie, die België samen met Nederland, Denemarken en Zweden had georganiseerd. Naast ministers waren er ook veel vertegenwoordigers van internationale organisaties en ngo’s.