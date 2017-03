Beroep OM in zaak tegen leiders Satudarah

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over een drugsbende die werd geleid door enkele vooraanstaande leden van motorclub Satudarah. Voor productie van synthetische drugs, witwassen en wapenbezit werden de leden van de drugsbende twee weken geleden veroordeeld tot celstraffen van maximaal 46 maanden. Het OM gaat vooral in beroep omdat de verdachten werden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie, zei een woordvoerder donderdag.

De drugsbende met in totaal veertien verdachten werd eind 2011 opgerold. Leden van Satudarah kochten volgens de politie grondstoffen voor drugs bij een groep Litouwers en bij de chemiegroothandel van een verdachte uit Eindhoven.