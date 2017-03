Boze Mohammed B. vernielt keuken

Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, heeft woensdag een keuken vernield op de terroristenafdeling (TA) van de gevangenis in Vught. Dat meldde een woordvoerder van het ministerie van Justitie donderdag. Hij bevestigde een bericht van de NOS dat B. de keuken ,,aan gort sloeg”.

Mohammed B. zou boos zijn geworden omdat hij het niet eens was met de plaatsing van medegedetineerden op de terroristenafdeling. B. eiste een gesprek daarover met de directie van de gevangenis. Toen hij dat niet direct kreeg, ging hij door het lint.

Mohammed B. zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op Theo van Gogh in 2004. Hij zat eerst in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, maar is vorig jaar overgeplaatst naar de terroristenafdeling, ook in Vught.