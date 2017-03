Dijsselbloem: integratie niet mislukt

,,Je kunt niet zeggen dat de integratie is mislukt”. Dat zei de nummer drie van de PvdA, Jeroen Dijsselbloem, donderdag in het radioprogramma Dit is de Dag.

Volgens hem zijn er ,,heel veel dingen goed gegaan” op het gebied van integratie. ,,Ga eens in de collegezalen kijken in de grote steden. Die zitten inmiddels bomvol met kinderen met een migrantenachtergrond”, aldus de minister van FinanciĆ«n.

Op het punt van de inburgering kan het wel beter, zei hij. Dat moet veel verplichtender worden. Je kunt niet alle verantwoordelijkheid bij de nieuwkomers leggen, vindt hij. Mensen moeten bij de hand worden genomen en het inburgeringslokaal in worden getrokken, aldus Dijsselbloem. ,,Het gaat niet vanzelf.”

In een peiling van EenVandaag gaf onlangs 78 procent van de autochtone ondervraagden aan dat de integratie is mislukt. Veel van hen vinden dat de Nederlandse identiteit ,,onder druk staat”. Nederlanders met een migrantenachtergrond zijn minder somber.