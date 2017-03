Rutte: kritiek op CDA op feiten gebaseerd

VVD-lijsttrekker Mark Rutte wuift de kritiek weg die het CDA heeft op uitlatingen van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën). Die VVD-partijgenoot verweet de christendemocraten de afgelopen vier jaar niets aan het economisch herstel te hebben bijgedragen.

Volgens premier Rutte deed Wiebes een feitelijke constatering. En wat betreft de manier waarop: ,,Iedereen kiest zijn eigen woorden.”

CDA-lijsttrekker Sybrand Buma noemde de aanval van Wiebes de arrogantie van de macht. Buma benadrukte dat Wiebes grote fouten heeft gemaakt, bijvoorbeeld bij de uit de hand gelopen vertrekregeling voor personeel van de Belastingdienst.

Wiebes zei in De Telegraaf dat het CDA alleen maar in de microfoon stond te krijsen met kritiek, terwijl het kabinet de crisis beteugelde: ,,Wat heeft het CDA in jezusnaam aan het herstel bijgedragen?”