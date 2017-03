Wenny Paulzen en Lieke Schmitz van Limburgse zorgorganisatie Proteion ontvangen Nationaal Compliment voor inzamelingsactie CRDL

Roermond, 1 maart 2017 – Wenny Paulzen-Steijven en Lieke Schmitz van zorgorganisatie Proteion hebben afgelopen woensdag een Nationaal Compliment gekregen van hun wethouder van maatschappelijke zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie, Marianne Smitsmans. De dames worden geëerd vanwege hun persoonlijke inspanningen om contact mogelijk te maken met bewoners die door dementie moeite hebben met sociale interactie.

Met hun geloof in het vergroten van de kwaliteit van leven door persoonlijke aandacht en contact hebben zij zich het afgelopen jaar ingezet om geld in te verzamelen voor de aanschaf van de CRDL (Cradle). Het interactieve zorginstrument CRDL vertaalt aanraking tussen mensen in geluid en maakt zó echt en waardevol contact weer mogelijk voor mensen met dementie. Nationale Complimentendag vindt jaarlijks plaats op 1 maart en nodigt uit tot het tonen van oprechte aandacht en persoonlijke waardering voor een bijzonder initiatief.

Nationaal compliment voor belevingsgerichte zorg

Wenny en Lieke werken sinds 2012 bij zorgcentrum Proteion Roncalli. Toen zij middels een demonstratie ontdekten wat het effect van de CRDL is op mensen met dementie, startten zij een jaar geleden een inzamelingsactie. Door een open brief via Facebook, sponsoren en steun van familieleden van bewoners wisten Wenny en Lieke genoeg giften te werven voor de aanschaf van één CRDL.

In navolging op het lovenswaardige eigen initiatief van haar medewerkers heeft moederorganisatie Proteion, besloten om in totaal 14 CRDL’s te bestellen voor haar elf zorgcentra in Noord- en Midden-Limburg. Onder andere hiermee geeft Proteion praktisch en daadwerkelijk invulling aan de zo belangrijke belevingsgerichte zorg voor al haar bewoners.

“Mensen met dementie voelen veel, maar kunnen hier vaak moeilijk uiting aan geven. Het is mooi dat wij ons kunnen inspannen voor hen die dat zelf niet meer kunnen. Met de CRDL bieden we bewoners en familie een fijne mogelijkheid om echt contact te maken met familieleden en verzorgers en daar zijn wij ontzettend blij mee”, aldus Wenny, verzorgende ig.

Marianne Smitsmans, wethouder in Roermond, is enthousiast over de inzamelingsactie: “De betrokkenheid van de medewerkers bij de bewoners met dementie komt volledig tot uiting bij dit initiatief. Ik ben trots. Dit draagt zeker bij aan een dementievriendelijk Roermond!”

Aanraking doet heel veel

In Nederland lijden 270.000 mensen aan dementie, in 2040 zal dat aantal explosief gestegen zijn naar een half miljoen, aldus Alzheimer Nederland. Door dementie wordt communicatie steeds moeilijker en raken mensen het contact met hun naasten en de buitenwereld kwijt. In de zorg wordt naarstig gezocht naar hulpmiddelen die inhoudelijk contact met mensen met dementie mogelijk maken, zodat menselijke waarde en persoonlijke aandacht behouden blijven. Lieke, die werkzaam is als verpleegkundige, licht toe waarom een instrument als de CRDL het verschil kan maken: “Er bestaan weinig hulpmiddelen voor mensen met dementie in een vergevorderd stadium. Het is vaak moeilijk om contact te maken met hen. De communicatie gaat steeds moeizamer, mensen zijn teruggetrokken of zitten zelfs met gesloten ogen. Vooral voor familie is dit zwaar. Je ziet dat een aanraking heel veel met hen doet. Door de CRDL geven wij familie het contact met hun dierbare weer even terug.”

Over CRDL

De CRDL maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie – zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking – en hun omgeving. Het moderne instrument, een Nederlandse uitvinding en ontwikkeling, brengt 25 verschillende geluiden ten gehore die worden geproduceerd op basis van vijf manieren van aanraken. Het zijn herkenbare geluiden (geluiden uit onder andere de natuur, de stad, het huishouden en van muziekinstrumenten) die veranderen als je elkaar op verschillende manieren aanraakt. De CRDL kan zowel een-op-een als in een groep worden gebruikt. Mensen kunnen de kring uitbreiden als schakels in een ketting.

De CRDL won onlangs de startup-pitchwedstrijd van NRC Live Zorgtechnologie 2016 en in december 2016 werd aan het in Maastricht gevestigde bedrijf de Prachtig! overhandigd door Alzheimer Nederland en PGGM.