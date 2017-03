De Hoop Scheffer: Europa, omarm Trump

Europa moet zo snel mogelijk toenadering zoeken tot de Amerikaanse president Donald Trump. Enkele opvallende aankopen van Amerikaans defensiemateriaal kunnen helpen om de relatie te verbeteren. Dat zegt Jaap de Hoop Scheffer, ex-NAVO-chef in een interview met het AD.

,,Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we als Europese NAVO-landen weer gaan investeren in defensie”, stelt De Hoop Scheffer. ,,We hebben jarenlang op de pof geleefd: terwijl we hier amper investeerden in defensie, mocht Amerika alle conflicten oplossen.”

Volgens De Hoop Scheffer is het dan ook terecht dat Trump hier een punt van maakt. ,,We hebben totaal gefaald in het nakomen van onze verplichtingen. We kunnen niet bij Amerika blijven aankloppen als het weer ergens op de wereld misgaat.”

De Hoop Scheffer pleit voor het verhogen van het defensiebudget binnen vijf jaar van nu 1,16 procent van het bruto binnenlands product tot 2 procent.