Marokkaanse opa gaat viraal: “De huidige generatie heeft een schop onder zijn kont nodig”

“Oom Hassan, u heeft mijn ogen geopend”. Dit is een van de vele tienduizenden reacties op de brief die de Marokkaanse opa Hassan (75) op de Facebookpagina van zijn dochter plaatste. De post gaat inmiddels viraal, de reacties blijven binnen stromen en vanuit mbo-scholen komen er verzoeken om zijn verhaal te vertellen. Wat hij deelt, leeft onder jongeren, zo blijkt.

In zijn brief vertelt hij hoe hij in 1963 naar Nederland kwam en hoe hij toen is opgevangen. Het waren geen makkelijke tijden, met veel minder kansen dan nu. “Wij, van de eerste generatie Marokkanen in Nederland, zijn goed behandeld. En dankbaarheid daarvoor is op zijn plaats.” Hij schaamt zich voor de radicalisering van ‘onze’ kinderen. “Wij zijn hier in de jaren zestig niet gekomen om crimineel te zijn of andere onjuiste zaken uit te voeren.”

Hij roept jongeren daarom op om te studeren en hun kansen te pakken. “Werkt iemand je tegen? Wees geduldig en je bereikt hetgeen je wil bereiken”, aldus Hassan.