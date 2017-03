Wilders bezoekt Volendam na stop campagne

PVV-leider Geert Wilders heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Volendam, nadat een flyeractie in het dorp die voor afgelopen zaterdag was gepland niet door was gegaan.

Wilders schortte vorige week zijn publieke verkiezingscampagne op nadat de dienst die hem beveiligt in opspraak was gekomen. Een agent uit zijn beveiligingsteam wordt ervan verdacht te loslippig te zijn geweest. Woensdag kondigde Wilders aan dat hij de straat weer op zou gaan.

Wilders’ bezoek aan Volendam vrijdag was niet aangekondigd. De PVV-leider bezocht er een horecaondernemer die hem eigenlijk afgelopen weekeinde al zou ontvangen.