‘Geen alternatief voor hogere AOW-leeftijd’

De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar? 50PLUS-lijsttrekker Henk Krol pleitte er zondag hartstochtelijk voor: ,,De meerderheid van de Nederlandse bevolking is er voor.” Maar hij kreeg tijdens het Carré-debat alleen de handen op elkaar van SP en Partij voor de Dieren.

Volgens VVD-lijsttrekker Mark Rutte is er geen alternatief voor de huidige geleidelijke leeftijdsverhoging. Anders gaan de belastingen met miljarden en miljarden omhoog. Hij wees op de noodzaak van ,,solidariteit tussen de generaties”. Overigens versprak Rutte zich een keer en had hij het over de WAO, net zoals Krol onlangs in een tv-uitzending twee keer.

Jesse Klaver van GroenLinks toonde zich eveneens tegenstander van verlaging van de AOW-leeftijd: ,,Dat kost 12 miljard euro, dat is meer dan al het basisonderwijs bij elkaar kost. Dat is een rekening die we niet kunnen doorschuiven naar volgende generaties.”

CDA-voorman Sybrand Buma keurde het plan ook af als ,,een peperdure belofte”. En Lodewijk Asscher (PvdA) noemde het voorstel ,,slecht voor de nieuwe generaties.”