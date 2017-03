Jesse Klaver winnaar Carré-debat

Jesse Klaver (GroenLinks) was de beste in het verkiezingsdebat van lijsttrekkers zondagavond in theater Carré in Amsterdam. De kijkers riepen hem uit tot winnaar van het Carré-debat. Op de tweede plaats kwam Alexander Pechtold (D66), gevolgd door Mark Rutte (VVD).

ln totaal deden acht lijsttrekkers mee, van de regeringspartijen VVD en PvdA en van zes oppositiepartijen (SP, CDA, D66, GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren).

PVV-voorman Geert Wilders had geen zin in het debat. Op Twitter toonde hij een foto van het tv-programma Boer Zoekt Vrouw met de opmerking ,,Kijken zo!!”