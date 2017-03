Cavusoglu: Nederland gijzelaar van Wilders

Nederland laat zich door Geert Wilders gijzelen met zijn verzet tegen campagnebijeenkomsten van Turkse politici om Turkse kiezers in het buitenland over te halen te stemmen voor verruiming van de macht van de Turkse president.

Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevl├╝t Cavusoglu maandag gezegd volgens het staatspersbureau Anadolu. De Turkse minister wil op 11 maart in Rotterdam spreken op een politieke manifestatie, zeer tegen de zin van de Nederlandse regering. Het referendum over uitbreiding van de macht van de Turkse president is in april.

Als de Nederlandse regering bang is dat door zijn optreden de steun voor Wilders in de Kamerverkiezingen zal toenemen, dan is daar met hem best over te praten, zei Cavusoglu. ,,Wanneer het je mij netjes laat weten, kan ik je hierin behulpzaam zijn, maar als je eerst tegen de pers zegt ‘nee, hij kan niet komen’ en daarna pas met mij praat, dan ketst het natuurlijk af.”