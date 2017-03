Gouden Harp voor Frits Spits

Frits Spits krijgt de Gouden Harp voor zijn verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek. Dat heeft directeur van Buma Cultuur, Frank Helmink, zondagavond gezegd in het radioprogramma Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1. Jaarlijks kiezen leden van de Stichting Buma Cultuur de winnaar. Spits, die jarenlang op de Nederlandse radio te horen was met onder meer de Avondspits en Tijd voor Twee, krijgt de prijs omdat hij in die programma’s voorvechter was van Nederlandse muziek.

,,Hij heeft tientallen jaren iets goeds gedaan voor de Nederlandse muziek”, zei Helmink over Spits. De voormalige dj krijgt de prijs maandagavond uitgereikt.