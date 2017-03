Twee personen op A10 aangereden

Op de A10 zijn op de rijbaan richting Schiphol zondagavond tegen middernacht tussen Oud-Zuid en De Nieuwe Meer twee personen aangereden. De Ringweg A10 bij Amsterdam is hierdoor dicht bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat meldt de VID.

Hoe de twee personen op de snelweg terecht zijn gekomen is onbekend. Mogelijk stonden ze er met pech maar dat is nog onduidelijk. De snelweg A10 blijft richting Den Haag nog tot diep in de nacht afgesloten. Verkeer dat achter het incident ingesloten staat wordt nu door de politie weggeleid.