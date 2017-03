Wilders: Carré-debat wanvertoning

DEN HAAG – Het verkiezingsdebat zondagavond tussen acht lijsttrekkers in theater Carré in Amsterdam was een wanvertoning. Dat vindt PVV-lijsttrekker Geert Wilders, die zelf ontbrak en eerst naar Boer Zoekt Vrouw keek voordat hij overschakelde.

Een echt debat is een een-op-eendebat, aldus Wilders maandag in het tv-programma Tijd voor Max. ,,Wat ik gisteren heb gezien is geen debat”. Hij benadrukte dat hij dat niet vindt omdat hij er zelf niet aan meedeed.

Wilders laakte de manier waarop het debat was georganiseerd, waarbij de lijsttrekkers ieder 45 seconden een ingestudeerde tekst mochten ,,opratelen”, en daarna ,,door iemand die je niet laat uitspreken wat vragen beantwoorden.”

Wilders zei dat hij aan ,,niks en niemand” is verplicht aan een debat mee te doen. Hij wees erop dat hij volgende week wel in debat gaat met onder anderen VVD-lijsttrekker Mark Rutte en PvdA-voorman Lodewijk Asscher.