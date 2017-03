Aangeslagen studenten bijeen op vereniging

Aangeslagen leden van de christelijke studentenvereniging Navigators uit Nijmegen stromen woensdag toe naar de villa waar de vereniging is gehuisvest. Ze omhelzen elkaar terwijl de tranen over hun wangen stromen.

Woensdag hoorde de vereniging dat drie leden getroffen zijn door een lawine in de Franse Alpen. ,,Het is verschrikkelijk. Wij zijn ontzet”, zegt een bestuurslid van de Navigators. ,,We vangen onze leden hier in de villa op. Iedereen wil meer weten, maar wij krijgen ook maar af en toe informatie.”

De studenten hebben zich teruggetrokken in een zaal in de villa. Ze willen liever niet gestoord worden. Christelijke hulpverleners arriveren om ze bij te staan.

De Navigators hebben tweehonderd leden van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit. De HAN heeft bevestigd dat een van de drie betrokken studenten van de hogeschool is. Verder is daarover nog niets bekend.