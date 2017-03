Koningsdag Tilburg in 13 hoofdstukken

Tilburg presenteert zich op Koningsdag in dertien hoofdstukken aan koning Willem-Alexander en de koninklijke familie. Voor het getal dertien is gekozen vanwege het netnummer 013 van de Brabantse stad. Dat meldde burgemeester Peter Noordanus donderdagmiddag bij de presentatie van het programma voor de viering van Koningsdag op 27 april. ,,De ambitie is hoog”, aldus Noordanus. Hij verwacht 70.000 bezoekers.

De koninklijke familie, die met vijftien leden aan het feest deelneemt, arriveert per koninklijke trein op het station in Tilburg. Het programma, waarbij ook de buurgemeenten uit het ‘groene hart van Brabant’ aan bod komen, speelt zich vervolgens aan beide kanten van het spoor af, aldus Noordanus. De route is nauwkeurig nagelopen om te zien of alle activiteiten binnen twee uur kunnen worden afgewerkt. De totale kosten voor het feest, dat ook na vertrek van de Oranjes nog doorgaat, zijn berekend op een miljoen euro.