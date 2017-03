‘Moslim-kritische partijen laten het afweten’

In afwezigheid van de voornaamste moslim-kritische partijen wordt vrijdagavond in de Essalam Moskee in Rotterdam het eerste Nationale Moslimdebat gehouden.

CDA, D66, DENK, GroenLinks, PvdA, SP en Ondernemerspartij hebben hun deelname bevestigd. PVV-lijsttrekker Geert Wilders liet via Twitter al weten niet te komen („No way. Behalve als ik die megamoskee definitief mag sluiten.”). Daarna zegde ook VNL-lijsttrekker Jan Roos zijn aanvankelijk aangekondigde komst af. ,,@VoorNederland marchandeert niet met de westerse waarden”, aldus de partij.

Wel heeft lijsttrekker en ex-PVV-Kamerlid Hero Brinkman (Ondernemerspartij) zich op het laatste moment aangemeld voor het debat, dat gaat over de identiteit in Nederland, discriminatie en uitsluiting, radicalisering, polarisatie en de scheiding van kerk en staat. Volgens Brinkman is het ,,laf” om het debat uit de weg te gaan. ,,Als je kritiek hebt, moet je in een democratie ook zo mans zijn om die overal te durven uiten”, zegt hij. Hij kondigt aan een ,,genuanceerde, goede mening” over de islam in Nederland te zullen geven, ,,waar veel moslims het mee eens, maar salafisten niet blij mee zullen zijn”.

De organisatie zegt donderdag teleurgesteld te zijn in de opstelling van de andere moslim-kritische partijen. ,,Het roept bij ons de vraag op: wat willen ze nu eigenlijk van Nederlandse moslims?’’ Volgens de organisatie ,,laten de partijen die het meest uitgesproken zijn over islam in Nederland het nu afweten, de meeste zonder opgaaf van reden”.

Directeur Marianne Vorthoren van organisator Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) meldt dat onder de driehonderd aanwezigen wel PVV-stemmers aanwezig zijn.

Er wordt gerekend op de komst van de politici Mustafa Amhaouch (CDA), Salima Belhaj (D66), Farid Azarkan (DENK), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), fractievoorzitter Attje Kuiken (PvdA) en Sadet Karabulut (SP). Ook Ahmed Aboutaleb woont het debat bij, volgens de organisatie ,,niet als deelnemer maar als burgemeester van de stad”.

Internationale media als CNN, Reuters, Al-Jazeera en zelfs een Japans tv-station hebben hun komst naar de moskee aangekondigd.