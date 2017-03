StemWijzer breekt record

Met nog een krappe week te gaan tot de verkiezingen, is de StemWijzer tot vrijdagmiddag 14.00 uur ingevuld door 4,9 miljoen mensen. Daarmee is het record uit 2012 gebroken. Toen vulden in totaal 4,85 miljoen mensen de StemWijzer in. Dat heeft de ontwikkelaar van de online stemhulp, ProDemos, gemeld.

Volgens een woordvoerster van ProDemos is vooral het mobiele gebruik toegenomen, waardoor het invullen van de StemWijzer makkelijker is geworden. Ook zijn er nog heel veel zwevende kiezers die met de stemhulp proberen tot een keuze te komen.

Gemiddeld vullen nu 200.000 mensen per dag de StemWijzer in. In dezelfde periode in 2012 waren dat er 130.000 per dag.

De StemWijzer is naar eigen zeggen de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd.