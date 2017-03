Strenge maatregelen bij bezoek Turkse minister

De Turkse campagnebijeenkomst die zaterdagavond in Rotterdam plaatsvindt zal omgeven zijn met strenge maatregelen om de openbare veiligheid te waarborgen. Dat zei minister-president Mark Rutte vrijdagavond in het programma Nieuwsuur.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevl├╝t Cavusoglu, spreekt zaterdag om 18.00 uur genodigden toe in de ambtswoning van de Turkse consul in de wijk Hillegersberg.

Rutte, noch de politie in Rotterdam wilde zeggen hoe de maatregelen er precies uit gaan zien. De woning en de achterliggende tuin zijn Turks grondgebied. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zei eerder dat publiek niet welkom is op de openbare weg nabij de woning aan de Straatweg.

Aboutaleb is er naar eigen zeggen overigens nog niet zeker van dat de minister komt ,,maar ik bereid mij voor op alle scenario’s”, zei de burgemeester in het tv-programma Pauw en Jinek. Volgens Aboutaleb kan de komst van de minister zeker zorgen voor problemen met de openbare orde. ,,Elke bijeenkomst met een lid van de Turkse regering kan een bedreiging zijn voor de openbare orde”, aldus de burgervader.

Hij zou graag zien dat de Nederlandse regering zichzelf meer middelen verschaft om ongewenste personen te weren uit Nederland. Nu komt het te veel op het bordje van de burgemeester en de gemeente om op te treden. Voor een grote plaats als Rotterdam is dat prima te doen omdat er de middelen zijn, aldus Aboutaleb. Maar het kan kleinere gemeenten voor grote problemen stellen.

De komst van Cavusoglu is tegen het zere been van de Nederlandse regering. De bewindsman pleit voor een ‘ja’ voor meer macht voor president Erdogan in het Turkse referendum van 16 april.