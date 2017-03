Turkse minister spreekt zaterdag in consulaat

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, spreekt zaterdag aan het eind van de middag in het Turkse consulaat. Dat hebben de organisatoren vrijdagavond via Facebook bekendgemaakt.

De komst van de bewindsman is tegen het zere been van de Nederlandse regering. Cavusoglu ijvert voor een ‘ja’ in het Turkse referendum van 16 april. De regering van president Erdogan van de partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) houdt die dag een volksraadpleging over een ingrijpende wijziging van het politieke bestel. Het parlementaire stelsel moet plaatsmaken voor een presidentieel systeem met veel macht voor het staatshoofd.