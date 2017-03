Driehoek bijeen vanwege demonstraties

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, de hoofdofficier en de politiechef zijn zaterdagmiddag bijeengekomen om te overleggen over demonstraties in de stad. Mensen mogen op drie plekken in de stad demonstreren omdat de Turkse minister Mevlüt Çavusoglu de toegang tot Nederland is ontzegd. De minister van Buitenlandse Zaken zou zaterdag naar Rotterdam komen, maar het kabinet trok de landingsrechten van zijn toestel in, omdat de openbare orde en veiligheid in het geding zijn gekomen.

De autoriteiten in Rotterdam hebben het Willemsplein, de Lloydpier en Plein 1940 als locaties voor demonstraties aangewezen. Op het Willemsplein kunnen mensen demonstreren die graag de minister hadden zien spreken in Rotterdam, op de Lloydpier kunnen tegendemonstranten terecht en op Plein 1940 alle overige demonstranten, zo staat in de persverklaring.

Zaterdag even voor 16.00 uur was het op alle plekken in de stad nog erg rustig. Er zijn nog geen demonstranten te zien, alleen busjes van de ME en een cameraploeg.