Actrice Kitty Courbois (79) overleden

Actrice Kitty Courbois is zaterdag in Amsterdam overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dat meldt Toneelgroep Amsterdam zondag. Ivo van Hove van het gezelschap noemt haar ,,een onvergetelijke grande dame van het Nederlandse toneel”.

Gedurende haar hele carrière wisselde Courbois theater af met acteerwerk in film en televisieseries. Zo was ze te zien in Het gangstermeisje (1966), Een mens van goede wil (1974), Vrijdag (1980) van Hugo Claus, Paul Verhoevens Flesh + Blood (1985), Twee vorstinnen en een vorst (1981) en natuurlijk Op hoop van zegen (1986). In 1992 wijdde het Nederlands Film Festival een retrospectief aan haar.

Van Hove noemt Kitty Courbois ,,een eigenzinnige, bezielde vrouw die het toneel een onvergetelijke stempel meegaf”. ,,Een ensemblespeler pur sang die de kunst verstond om als geen ander moeiteloos tussen het theater, televisie, radio en film te balanceren. Een voorbeeld voor velen na haar.”

Catharina Anna Petronella Antonia Courbois werd geboren op 13 juli 1937 in Nijmegen. Vanaf 1971 speelt ze bij diverse gezelschappen: het Amsterdams Toneel, Zuidelijk Toneel Globe en Baal waar ze in 1979 voor haar rol in Nekrassov de Colombina ontvangt. Tot 1987 werkte ze bij dit gezelschap. Wanneer in 1987 Toneelgroep Amsterdam wordt opgericht, vraagt Gerardjan Rijnders haar om bij dit nieuwe gezelschap te komen werken.

En tot op heden – sinds 2001 onder de vleugels van Ivo van Hove – was Courbois bij dit gezelschap een van de vaste acteurs. Ze speelde er onder meer in Medea, Mooi weer vandaag, Richard III, Sonic Boom, Phaedra, Na de zondeval en in 2015 nog in Kings of war.