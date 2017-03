Buitenlandse media wijzen Turkse houding af

De westerse media zijn tamelijk eensgezind in hun afwijzing van de handelwijze van de Turkse regering jegens Nederland. Eén teneur is dat president Erdogan bewust de confrontatie zoekt nu de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding tot stilstand zijn gekomen.

‘Erdogan heeft munitie nodig om op Europa te schieten’, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Niet Nederland, dat twee Turkse bewindslieden de toegang weigerde, maar Turkije dat vervolgens ‘ontoelaatbare dreigingen en beledigingen uitte’, wordt door veel bladen veroordeeld.

De Franse krant Le Monde voegt er kritiek op zijn eigen regering aan toe omdat die de Turkse minister Çavusoglu wél toestond te komen spreken over het referendum dat Erdogan aan meer bevoegdheden moet helpen. Russische kranten en het persbureau TASS houden zich meer op de vlakte en plaatsen een weergave van de Turkse woede, zonder Nederland te veroordelen.

De Britse Times plaatst niet premier Rutte maar PVV-leider Wilders op de voorgrond. Zijn opmerking dat hij 400.000 Turkse Nederlanders hun dubbele nationaliteit wil ontzeggen, staat bovenaan het bericht. De Britse krant haalt en passant The Happy Hooker Xaviera Hollander van stal om haar mening over Wilders te geven.

In de Verenigde Naties valt The New York Times vooral over de beledigingen van Erdogan. The Washington Post houdt in een algemeen artikel de Turkse regering tegen het licht. Alles draait om Erdogan, die ongebreideld naar macht hongert.