Erdogan: Nederland zal prijs betalen

President Recep Tayyip Erdogan heeft zondag opnieuw uitgehaald naar Nederland. Als Den Haag de banden met Ankara offert vanwege de aankomende parlementsverkiezingen, zal Nederland daar volgens de Turkse leider een prijs voor betalen.

De president hekelde volgens de krant Daily Sabah ook de inzet van politiehonden tegen betogers. Nederland toonde volgens de president ‘zijn woede’ door honden los te laten op mensen. Ook daar zullen de Nederlanders een hoge prijs voor betalen, aldus Erdogan.

De president sprak wel lovend over Frankrijk, waar de door Nederland geweerde minister Mevlüt Çavusoglu dit weekend wel welkom was. Erdogan bedankte de Fransen voor het feit dat ze niet handelden zoals Nederland en Duitsland.

Erdogan zorgde zaterdag al voor veel commotie door Nederlanders te betitelen als ,,nazi-overblijfselen en fascisten”. Dat schoot onder meer premier Mark Rutte in het verkeerde keelgat. Hij zei zondag er niet over te piekeren excuses aan te bieden.

Niet alleen Erdogan verwees in zijn kritiek naar de Nederlandse verkiezingen op 15 maart. Ook de woordvoerder van de president stelde zondag dat de Nederlandse regering ,,door de knieën is gegaan voor anti-islamitische racisten en fascisten”.

De zegsman concludeerde volgens staatspersbureau Anadolu dat ,,we afgelopen nacht ontdekten dat Geert Wilders al aan de macht is” in Nederland. Het weren van Turkse ministers door de Nederlandse autoriteiten markeert volgens de woordvoerder een ,,donkere dag” voor de democratie in Europa.