Het weer speelt ‘klein beetje’ mee bij opkomst

De weersverwachting voor komende verkiezingsdag is nog steeds redelijk. De weerbureaus verwachten rustig en vrij warm weer, wat betekent dat meer mensen geneigd zullen zijn naar het stembureau te gaan. Weeronline becijfert dat de opkomst ,,een klein beetje” wordt beïnvloed door het weer.

Alle verkiezingsdagen sinds begin jaren zeventig zijn onder de loep genomen. Bij zonnig en bij droog weer was de gemiddelde opkomst bijna 82 procent. Op bewolkte verkiezingsdagen en op regenachtige verkiezingsdagen was de opkomst iets lager, ongeveer 79 procent. Op dagen waarbij de middagtemperatuur boven 20 graden lag, was de gemiddelde opkomst ruim 81 procent. Op dagen waarbij het kouder was dan 20 graden, was de opkomst net geen 80 procent.

De koudste verkiezingsdag sinds begin jaren 70 was 29 november 1972. Er viel wat regen, het werd niet warmer dan een graad of 7 en het waaide hard. Soms scheen ook even de zon. Met 83,5 procent was de opkomst deze dag toch hoog. 25 mei 1977 was de warmste verkiezingsdag. Het was zonnig, droog en bij weinig wind werd het op sommige plaatsen zomers warm met 25 graden. De opkomst: 88 procent.