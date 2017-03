Moskeeën voelen druk stemadvies DENK te geven

Moskeebestuurders voelen zich onder druk gezet hun achterban aan te sporen op de politieke partij DENK te stemmen, woensdag tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Dat stelt de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) zondag.

Sommige moslims durven er niet voor uit te komen dat ze kritiek hebben op DENK of overwegen op een andere partij te stemmen, aldus de RMMN zondag. Potentiële kiezers worden continue aangesproken op hun godsdienst en etniciteit door DENK. De RMMN denkt dat deze aanpak polariserend werkt en de integratie in de weg kan staan, zo stelt de raad.

De woordvoerder van de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland, Saïd Bouharrou stelde al eerder dat DENK, net als de PVV, bijdraagt aan de toenemende tweedeling in de politiek. Bouharrou zegt het belangrijk te vinden dat de democratische rechtsstaat zijn werk kan doen ,,en iedereen in vrijheid kan kiezen”. ,,Het is kwalijk dat DENK geen afstand neemt van omstreden imam’s, nepaccounts op Facebook heeft ingezet om andere politici zwart te maken en mensen onder druk zet. Wij roepen DENK op haar toon te wijzigen, want de onderwerpen die deze partij aankaart, verdienen alle aandacht.”