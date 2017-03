Oproep aan Caribisch Nederland: niet stemmen

Ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kan woensdag worden gestemd voor de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. Burgerbeweging ‘Nos ke Boneiru bek’ (Wij willen Bonaire terug) heeft een oproep aan de bewoners van het eiland gedaan om níet te gaan stemmen.

Volgens de groep zijn de verkiezingen ‘een val’. James Finies van de beweging vindt dat Nederlandse politici geen respect hebben voor de cultuur, normen en waarden van het eiland en vertrappen ze de rechten van de eilandbewoners, al dan niet via lokale bestuurders ‘die op de hand van Nederland zijn’.

Sinds 2010 vormen de drie eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba samen Caribisch Nederland. In 2012 konden de bewoners voor het eerst meebepalen wie in Den Haag een zetel krijgt. Echt leven doen de verkiezingen niet. In 2012 stemde minder dan 25 procent van de kiesgerechtigden; op Bonaire waren er ook enkele honderden blanco stemmen als protest tegen Nederland.