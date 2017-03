Rutte: constant geprobeerd te de-escaleren

De Nederlandse regering heeft voortdurend geprobeerd de gemoederen in de diplomatieke aanvaring met Turkije tot bedaren te brengen. ,,Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders en ik zijn vanaf begin vorige week constant bezig geweest om te de-escaleren”, zei premier Mark Rutte in WNL Op Zondag. Rutte zei zijn Turkse ambtgenoot de afgelopen dagen acht keer te hebben gesproken.

,,Nederland is ook een trots land”, zei Rutte, en kon niet over zijn kant laten gaan dat de Turkse minister van Familiezaken haar ongewenste komst naar Nederland toch doorzette. De politie hield de minister zaterdagavond tegen in Rotterdam en gelastte haar Nederland te verlaten. ,,Onder beschaafde volken zou het betamelijk zijn geweest te gaan.”

Rutte heeft zijn Turkse collega voorgesteld ,,binnenkort maar eens een groot bord eten weg te werken”, want het is ,,volstrekt onaanvaardbaar wat er gisteren gebeurd is”. Hij zei zoiets ,,nog nooit meegemaakt” te hebben.

Maar Nederland blijft proberen ,,te de-escaleren waar wij kunnen”, zei de premier. Dat dient volgens hem de Nederlandse belangen. Als Nederland nu verder gaat escaleren zijn wij de onverstandige partij, zei Rutte.