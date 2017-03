Turkije kondigt zware tegenmaatregelen aan

De Turkse premier Binali Yildirim heeft zondagochtend ,,zware tegenmaatregelen” aangekondigd, in reactie op de uitzetting van de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya. Volgens de premier is de diplomatieke onschendbaarheid van Kaya geschonden.

,,We nemen serieuze tegenmaatregelen tegen Nederland,” aldus de premier zondagochtend in een schriftelijke verklaring die vooralsnog alleen in het Turks is uitgegeven. ,,Onze zogenaamde Europese vrienden die het bij elke gelegenheid hebben over democratie, vrijheid van meningsuiting en mensenrechten, hebben opnieuw gefaald.”

Yildirim riep de Turken die in Europa wonen op om op 16 april bij het referendum te gaan stemmen, om zo een antwoord te geven op de ,,fascistische praktijken”. Dat referendum gaat over de vraag of de president meer macht moet krijgen.

Hij had ook een boodschap voor de Turkse Nederlanders. ,,De Turkse Nederlanders moeten kalm blijven en zich waardig gedragen”, aldus de regeringsleider. ,,Het beste antwoord aan de Nederlandse overheid geven ze door op 16 april te stemmen”. Ook legt de premier een relatie tussen de houding van de Nederlandse overheid en de verkiezingen op 15 maart. ,,Maar wat ook de reden is, we accepteren dit niet en zullen hierop reageren.”