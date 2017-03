Turkse minister is ongewenste vreemdeling

Minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) is Nederland uitgezet omdat ze als ongewenst vreemdeling werd gezien in ons land. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zaterdagnacht in een toelichting op de situatie die zaterdag was ontstaan bij het Turkse consulaat.

De minister is op dit moment onderweg naar Duitsland, onder begeleiding. Ook haar begeleiders en beveiligers rijden mee op weg naar de grens.

Volgens de burgemeester heeft de consul op schandalige wijze gelogen over wat de bedoeling was. Aboutaleb sprak van een schandalige misleiding door deze man. ,,Hij heeft opgeroepen naar het consulaat te komen.”

Het wordt volgens Aboutaleb nu rustig in Rotterdam. ,,Er zijn nog kleine plukjes in de stad, die proberen we naar huis te krijgen. We zijn genoodzaakt water te gebruiken.” Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, al sluit de burgemeester niet uit dat die nog volgen.

Aboutaleb hoopt dat er de komende periode een diplomatiek gesprek op gang komt tussen Turkije en Nederland en dat de verhoudingen worden geklaard ,,We zijn weggezet als nazaten van nazi’s. Zouden ze wel weten dat ik burgemeester ben van een land dat door de nazi’s is gebombardeerd?”