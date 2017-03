‘Zoektocht redelijke oplossing onmogelijk’

Nederland heeft zaterdag in verscheidene gesprekken met Turkije duidelijk gemaakt dat de openbare orde en veiligheid in Nederland niet in het geding mogen komen. De verbale agressie van de Turkse autoriteiten die volgde nadat de landingsrechten van de Turkse minister Mevlüt Çavusoglu van Buitenlandse Zaken werden ingetrokken, is onacceptabel. Dat zegt het kabinet in een gezamenlijke reactie op de onrust in Rotterdam.

,,De zoektocht naar een redelijke oplossing bleek onmogelijk,” zo staat in de verklaring die door premier Rutte op zijn Facebookpagina is geplaatst. ,,Het bezoek van de Turkse minister Kaya van Familiezaken was in deze context onverantwoord. In contact met de Turkse autoriteiten is deze boodschap nogmaals overgebracht en is aangegeven dat minister Kaya niet welkom is in Nederland. Nederland werkt er niet aan mee dat Turkse ministers in Nederland publiekelijk politiek campagne voeren. Desondanks heeft zij besloten af te reizen.”

Nederland blijft voorstander van overleg met Turkije. Het kabinet houdt contact met de Nederlandse lokale autoriteiten.