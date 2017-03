EU maant Turkije toon te matigen

De Europese Commissie wil dat Turkije zijn toon matigt in het diplomatieke conflict met Nederland. De EU vraagt of Ankara zich onthoudt van ‘buitensporige verklaringen’ en acties die de verhouding met EU-lidstaten verder kunnen doen verslechteren. Het is voor het eerst dat ‘Brussel’ zich uitlaat naar aanleiding van de ruzie tussen Nederland en kandidaat-lidstaat Turkije.

,,Volgend op de spanningen van de afgelopen dagen tussen Turkije en sommige EU-lidstaten, is het essentieel om verdere escalatie te voorkomen en wegen te vinden om de situatie te kalmeren”, schrijven buitenlandchef Federica Mogherini en EU-commissaris Johannes Hahn (Uitbreiding) in een gezamenlijke verklaring maandag. ,,Zaken die zorgen baren kunnen alleen worden opgelost door open en directe communicatiekanalen. We zullen onze diensten blijven aanbieden in het belang van de EU-Turkije-relaties.”

Turkse leiders hebben Nederland van fascisme en nazisme beschuldigd in de rel over Turkse ministers die voor Turkse kiezers in Nederland campagne wilden voeren voor een grondwetswijziging. Een woordvoerder van de commissie noemde deze woorden maandag ,,een schande. Dit is het soort taal dat we in Europa willen vergeten.”

De commissie wijst er nog op dat ,,beslissingen over het houden van bijeenkomsten en manifestaties in lidstaten een zaak zijn voor die betreffende lidstaat, overeenkomstig de bepalingen in het nationale en internationale recht.”