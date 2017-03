Straks meer regen dan sneeuw op Noordpool

Door de opwarming van de aarde bestaat neerslag in het gebied rond de Noordpool aan het eind van de eeuw vooral uit veel regen. Nu is dat nog voornamelijk sneeuw. Dat concluderen de klimaatonderzoekers Richard Bintanja en Olivier Andry in de nieuwste editie van het wetenschapsblad Nature Climate Change.

Volgens Bintanja, werkzaam bij het KNMI en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, krijgt dit ,,enorme” consequenties. Bijvoorbeeld voor de afsmelting van sneeuw, gletsjers, zee-ijs en permafrost, waardoor mogelijk meer broeikasgas methaan vrijkomt. Ook komen hierdoor onder meer allerlei ecosystemen die van vers water afhankelijk zijn in gevaar.

Drie jaar geleden stelden KNMI-onderzoekers al vast dat de opwarming in het Noordpoolgebied leidt tot meer neerslag. Maar toen gingen ze ervan uit dat door de lage temperaturen deze extra neerslag vooral in de vorm van sneeuw zou gaan vallen.