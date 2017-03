Celstraf voor cocaïnesmokkel per rolstoel

Een Nederlandse gehandicapte is woensdag door een rechtbank in Düsseldorf veroordeeld tot 5,5 jaar cel wegens het smokkelen van 11,2 kilo cocaïne. De man had de drugs verstopt in de accu van zijn rolstoel, waarmee hij op de luchthaven van Düsseldorf was aangekomen.

De 57-jarige op Curaçao geboren man gaf de smokkel toe, hoewel hij in eerste instantie tegen de douane had gezegd van niets te weten. Hij zei tijdens het proces dat hij het wel had moeten doen omdat de drugsmaffia had gedreigd een op Curaçao wonende dochter iets ‘aan te doen’. Hij verklaarde geen geld te hebben gekregen.

De smokkelaar is sinds een ongeval op zijn werk in 2016 gehandicapt en leeft van een uitkering van 1600 euro per maand. De man heeft acht kinderen. De officier van justitie had 7,5 jaar geëist. De cocaïne vertegenwoordigde een waarde van 750.000 euro.