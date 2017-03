Drugslab gevonden na grote brand in Den Bosch

In de loods van een bedrijf in Den Bosch dat dinsdagavond werd getroffen door een grote brand zijn de restanten van een drugslab gevonden. Het vuur heeft het lab voor een groot deel verwoest, maar volgens de politie was het een flinke drugsproductieplaats.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken of dat die is ontstaan door het drugslab. Aanhoudingen zijn nog niet verricht.

De brand begon bij een autobedrijf. Ook een naastgelegen bedrijf en een huis werden getroffen.