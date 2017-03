Opkomst diverse plekken al boven 100 procent

Bij sommige stembureaus in Nederland ligt de opkomst al ver boven de 100 procent. Dit is onder meer het geval op de campus van Wageningen University & Research. Ook in het kleinste stembureau van Nederland, in Marle in de provincie Overijssel, was het aantal stemmers al hoger dan het aantal mensen dat dit bureau als dichtstbijzijnde stemlocatie aangewezen had gekregen.

Het stemlokaal op de campus in Wageningen telde woensdag vroeg in de middag al ruim 1000 stemmen, terwijl slechts 900 personen dit stembureau als adviesplek op hun stembiljet hadden staan.

Bij het piepkleine stembureau dat is ingericht in het woonhuis van Elly en Wim Westhoff in Marle waren al 54 kiezers langs geweest, meer dan de 47 die nodig waren voor een opkomst van 100 procent. In het huis kan al sinds 1948 worden gestemd, maar dit keer is er wel erg veel aandacht voor de locatie. Dat komt volgens Elly Westhoff onder meer door de radioploeg van Qmusic die woensdag te gast is in het huis.

Ook van buiten de gemeente Olst-Wijhe zijn mensen naar Marle gekomen om daar hun stem uit te brengen. Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie deed er woensdagmorgen eveneens zijn biljet in de stembus.